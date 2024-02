Una scritta (apparentemente con la spray) pro Fleximan da un lato. E una (vergata con un pennarello) a sostegno di Putin. E come “tela” della discutibile cifra stilistica utilizzata dal writer, Porta Nuova, conosciuta anche come Porta Gregoriana, in via di Roma. L’ennesimo deturpamento gratuito è apparso nelle ultime ore in centro e sarebbe già stato segnalato alle autorità che stanno cercando di risalire all’autore del danneggiamento anche attraverso le telecamere.