Troppi bus, via Mariani in sofferenza. Il Comune di Ravenna al lavoro per le soluzioni

Soffre del passaggio dei grandi bus urbani l’asse stradale costituito da via Mariani e via Gordini. Le strade, che attraversano il centro storico e hanno il fondo costituito da sampietrini, presentano avvallamenti in alcune zone che sono anche conseguenza del traffico di mezzi pesanti visto che tutte le linee urbane di Start Romagna passano da quell’area sollecitando il manto stradale. Per un certo periodo gli autobus più grandi – i cosiddetti “jumbo” – si fermavano in stazione e i pendolari dovevano prendere i più piccoli bus urbani per proseguire l’itinerario. Si è trattato però di una parentesi breve, di qualche anno, poi tutto è tornato come prima.

In Comune si sta ragionando sull’argomento. Il Pums (il piano urbano della mobilità sostenibile) prevede per il futuro l’entrata in funzione di bus elettrici per il centro storico e questo potrà essere il primo step per alleggerire il traffico del trasporto urbano nel cuore della città. Chi è convinto che serva un cambiamento è il vicesindaco con delega al Centro storico e alla Sicurezza, Eugenio Fusignani: «Il passaggio dei bus da quella zona è un problema che tocca vari ambiti. Innanzitutto quello dei lavori pubblici, perché il fondo stradale ne soffre». Il vicesindaco spiega che la sua valutazione è «oggettiva» e non soggettiva. In altre parole è incontestabile, per Fusignani, che la scelta di fare passare i bus dal centro comportino disagi. Tra questi «quello della sicurezza, dal momento che in via Mariani c’è la sede dell’Università e quindi è molto frequentata dagli studenti. Senza contare il passaggio dei turisti». Che fare quindi? «C’è già stato un incontro tra i vari assessorati competenti, la mia idea è che i bus non dovrebbero passare da lì e su questo ci stiamo confrontando con i colleghi assessori». Percorsi alternativi, dunque. Già ma da dove? Il centro di Ravenna non offre molti itinerari per il trasporto pubblico: «Proprio perché si tratta di un centro piccolo – è l’opinione di Fusignani – trovare percorsi diversi, come quello di via di Roma, cambierebbe poco per gli utenti. Comunque la discussione è aperta».