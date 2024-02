Treni. Sulla linea fra Ravenna e Castelbolognese 20 milioni di lavori da agosto

RAVENNA. Può tramutarsi in un calvario il viaggio in treno per raggiungere Ravenna da Bologna. Ne sanno qualcosa i pendolari, che nelle ultime settimane hanno vissuto diversi disagi tra cancellazioni improvvise e ritardi costanti. Il doppio binario nel tratto Castelbolognese-Ravenna è ancora una chimera e l’alluvione dello scorso maggio ha peggiorato la situazione. Così giovedì scorso, dopo la richiesta di intervento del 15 febbraio, il Comune di Ravenna, assieme alla Regione, ha incontrato Rfi e Trenitalia-Tper, portando a casa “alcuni impegni”. In primo luogo, spiega l’assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini rispondendo questo pomeriggio in Consiglio comunale a un question time di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, una “task force” per gestire la comunicazione durante i disservizi. Nel caso di quelli delle ultime settimane, infatti, nessuno informava i viaggiatori sullo stato del servizio e su possibili soluzioni, precisa l’assessore. Verranno inoltre analizzate, prosegue, le proposte avanzate dai comitati dei pendolari per la riprogrammazione degli orari di alcune corse e da agosto dovrebbero partire lavori per 20 milioni di euro che interessano 24 chilometri della tratta. A questi si aggiungono altri “miglioramenti, per tornare all’efficienza pre alluvione”, mentre restano attive, con pressing sul ministero, le previsioni del Protocollo firmato dal 2021 per un serie di migliorie tecnologiche per aumentare la velocità dei treni merci e per intervenire sui passaggi a livello, in particolare quelli di Classe e delle vie dei Lombardi e della Sacca. È “una ferrovia da far west” commenta Ancisi spronando sia a “battersi per il doppio binario”, sia a “rimediare quello che si può a livello infrastrutturale”, sia a intervenire sulla gestione.