Trafitta e uccisa in auto ad Alfonsine dalle lastre cadute da un furgone. Due condanne

Un furgone in corsa lungo la statale Adriatica a Alfonsine che perde il carico di lastre metalliche, con il materiale che va fatalmente a impattare contro il parabrezza di una Toyota Rav4 che stava sopraggiungendo in quel momento, disintegrandolo: Rosa Montanari, 70enne di Masiera di Bagnacavallo, ha perso la vita così nel maggio del 2021, e per la sua morte ieri sono stati condannati con rito abbreviato i due uomini accusati di omicidio stradale, il 46enne che stava guidando il furgone e il suo collega 28enne, che aveva legato con corde le lastre al cassone del mezzo.

Entrambi originari dell’est Europa, sono difesi dagli avvocati Nicola Casadio e Domenico Serafino, mentre la parte dell’accusa è stata sostenuta dal sostituto procuratore Raffaele Belvederi. Per il 46enne, il giudice per l’udienza preliminare ha stabilito una condanna a 3 anni e 6 mesi, a fronte di una richiesta della Procura pari a 5 anni.

