Terrorismo, vertice a Ravenna. Vigilanza rafforzata per Omc e obiettivi sensibili

L’escalation in atto in Medio Oriente ha alzato il livello di attenzione in tutto il Paese, rafforzando le misure di vigilanza, mentre oggi in Prefettura a Ravenna si riunisce il comitato per l’ordine pubblico per la seconda volta in una settimana. Tanto più a pochi giorni dall’Omc, la principale fiera dedicata all’energia del Mediterraneo, che si svolgerà nell’area del Pala De André dal 24 al 26 ottobre. «Da quando siamo stati allertati dal ministero dell’Interno – racconta il prefetto Castrese De Rosa - sulla città e sulla provincia abbiamo rafforzato la vigilanza su tutti gli obiettivi riconducibili ad Israele, anche in area portuale, anche se non abbiamo sinagoghe». Oggi nel corso della riunione verrà fatto il punto sul lavoro svolto e verranno verificate le azioni messe in atto. «Al momento la situazione è sotto controllo – prosegue il Prefetto -, non ci sono motivi per alzare il livello delle misure concordate. Restiamo vigili perché la situazione rimanga tranquilla, rispetto agli obiettivi attenzionati. L’Omc è un evento che seguiremo con estrema attenzione anche per la presenza di ospiti istituzionali provenienti dall’area mediterranea». Con il rafforzamento delle misure di protezione su possibili obiettivi israeliani è stata intensificata anche la vigilanza su centri islamici. «Oltre a siti e obiettivi teniamo costantemente sotto osservazione cortei, eventi e manifestazioni pubbliche pro o contro le parti coinvolte con la massima circospezione per evitare azioni emulative».