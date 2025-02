Taxi a Ravenna, il Comune ci riprova: bando per quattro licenze

RAVENNA. Dopo che il bando dell’anno scorso porta in città solo due dei taxi dei sei che si voleva introdurre, il Comune di Ravenna ci riprova. E ne lancia un altro per quattro licenze, di cui due per mezzi per il trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento. “Come amministrazione confermiamo di ritenere prioritario dare una risposta concreta alla carenza di taxi a Ravenna e alle esigenze di una città in forte sviluppo come la nostra”, dice infatti l’assessora al Commercio Annagiulia Randi. L’anno scorso, “mantenendo l’impegno preso nei confronti della cittadinanza e delle associazioni di categoria, avevamo messo a bando sei nuove licenze, ricevendo sei domande di partecipazione”. Il percorso però, “putroppo ha portato alla sottoscrizione non di tutte le licenze, ma di due, e quindi due nuovi taxi saranno comunque a breve operativi”, aggiunge. Per quanto riguarda gli altri quattro, dunque “riprendiamo il percorso con questo ulteriore bando, confidando che ci consenta di arrivare al risultato finale da tutti auspicato per dare una valida risposta alle necessità di mobilità di cittadini, lavoratori e turisti”. Il bando che vale fino al 4 aprile, prevede un valore delle licenze di 90.000 euro per il rilascio di quella ordinaria e di 75.500 euro per il rilascio della licenza destinata a veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento. Inoltre, il rilascio delle nuove licenze sarà vincolato all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell’Unione europea.

Le domande vanno trasmesse via pec, inderogabilmente entro le 13 del 4 aprile 2025, all’indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico - quattro licenze taxi a titolo oneroso di cui due riferite a veicolo attrezzato anche per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento - anno 2025”. La commissione di concorso, valutata la regolarità delle istanze presentate, convocherà gli ammessi via pec per sostenere la prova consistente in un esame orale oppure in un test attitudinale che verterà sulle seguenti materie: Codice della strada; toponomastica dell’area urbana del comune di Ravenna; conoscenza della lingua italiana; tecniche di primo soccorso; normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore. Il bando è scaricabile al link: https://www.comune.ra.it/bandi/bando-di-concorso-pubblico-per-lass egnazione-di-n-4-licenze-a-titolo-oneroso-per-lesercizio-del-servi zio-pubblico-non-di-linea-taxi-di-cui-n-2-riferite-a-veicolo-attre zzato-anche-per-il-tras/