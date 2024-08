Taxi a Ravenna: entro il 16 settembre le domande per le nuove licenze

Si possono presentare entro il 16 settembre le domande per partecipare al bando per sei nuove licenze di taxi a Ravenna di cui due destinate a mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. In particolare, il valore delle licenze sarà di 90.000 euro per il rilascio della licenza di tipologia ordinaria e di 76.500 euro per quella destinata a veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità gravi. Inoltre, il rilascio delle nuove licenze sarà vincolato all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell’Unione europea. Le domande vanno trasmesse via Pec, inderogabilmente entro e non oltre le 13 del 16 settembre, all’indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico - 6 licenze taxi a titolo oneroso di cui due riferite a veicolo attrezzato anche per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento - anno 2024”. La commissione di concorso, valutata la regolarità delle istanze presentate, convocherà gli ammessi via Pec per sostenere la prova che consiste in un esame orale oppure in un test attitudinale che verterà sulle seguenti materie: Codice della strada; toponomastica dell’area urbana del comune di Ravenna; conoscenza della lingua italiana; tecniche di primo soccorso; normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore.