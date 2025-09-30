Tamponamento fra treni tra Forlì e Faenza: chiesto il giudizio per il macchinista del Frecciarossa

La Procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio per il macchinista del Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia, unico indagato per l’incidente ferroviario avvenuto il 10 dicembre 2023 lungo la tratta tra Forlì e Faenza. L’uomo, un 45enne originario di Venezia, è chiamato a rispondere del reato di disastro ferroviario colposo. La richiesta è stata formalizzata dal sostituto procuratore Silvia Ziniti al termine di un’indagine durata oltre un anno, condotta dalla Polfer con il supporto del Nucleo operativo incidenti ferroviari.

