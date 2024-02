Studentessa abusata sul bus tra Ravenna e Forlì, giudizio immediato per il maniaco

La prima settimana di scuola, l’entusiasmo di ricominciare il nuovo anno con i compagni. Una nuova avventura, trasformata tuttavia in un incubo per una studentessa ancora minorenne. Era il 16 settembre scorso. Non appena si sono chiuse le porte dell’autobus che da Forlì la stava riaccompagnando a casa, verso Ravenna, è divenuta la preda di un uomo salito a bordo con lei. Lui, 63 anni, originario del Congo e residente nella città mercuriale, l’ha molestata sessualmente per tutto il viaggio con frasi oscene, baci e palpeggiamenti. Il maniaco è in carcere da fine novembre, arrestato grazie al sangue freddo dimostrato dalla ragazzina. Ma il trauma ancora oggi si ripercuote sulla serenità della vittima, e poco cambia se proprio in questi giorni lo straniero ha ricevuto il decreto di giudizio immediato, come richiesto dal sostituto procuratore Lucrezia Ciriello. Significa che le indagini da parte della squadra Mobile hanno portato a riscontri tali che le prove raccolte sono sufficienti per portarlo a processo. Il decreto del giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti fissa l’udienza di fronte al collegio penale di Ravenna per il mese prossimo, occasione che darà il via al dibattimento durante il quale l’imputato dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

