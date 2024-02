Street bullying a Faenza. Per le aggressioni a coetanei, 2 giovani ai domiciliari e 8 costretti a restare in casa VIDEO

Aggressioni in strada gratuite o scaturite da futili motivi. Erano diventati un vero e proprio incubo di coetanei e gestori dei locali i componenti della banda faentina finita nel mirino della Polizia. Dalle prime ore di sabato 17 febbraio 2024 è infatti in corso un’operazione finalizzata al contrasto del cosiddetto fenomeno dello street bullying.

Il Commissariato manfredo, unitamente a personale della Squadra Mobile, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di dieci misure cautelari personali emesse dal gip del Tribunale di Ravenna nei confronti di un gruppo di giovani faentina in seguito a due distinte aggressioni perpetrate in strada, all’esterno di locali ed esercizi pubblici della città, ai danni di coetanei. Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno infatti permesso ad oggi di identificare e sgominare un gruppo composto da una dozzina di ragazzi, di età compresa tra 20 e 23 anni, tutti residenti a Faenza, dei quali quattro italiani e otto stranieri di seconda generazione originari del Nord Africa e del Sud America i quali, negli ultimi mesi, si sono distinti per atti di bullismo, prevaricazione e vere e proprie violenze all’esterno dei locali pubblici del faentino.

In particolare, alcuni indagati, con diversi precedenti specifici, contro il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, nella notte del 22 ottobre 2023, all’esterno di una discoteca di Faenza, dopo un diverbio avvenuto all’interno del locale, avevano aggredito ferocemente con calci e pugni un giovane straniero, cagionandogli una frattura cranica tale da dover essere ricoverato in ospedale, inizialmente in prognosi riservata, presso il Bufalini di Cesena.

Alcuni dei medesimi giovani, sono risultati protagonisti di un ulteriore episodio accaduto il successivo 10 dicembre 2023 quando, sempre a Faenza, all’esterno di un esercizio pubblico, hanno accerchiato un ragazzo provocandogli lesioni per un verosimile regolamento di conti scaturito sempre da un diverbio avvenuto in discoteca a settembre.

Al termine delle indagini, su richiesta della Procura della Repubblica, il gip ha emesso dieci provvedimenti cautelari personali, di cui 2 in regime di arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora e permanenza presso il domicilio in determinati orari nei confronti di altrettante persone, coinvolte a vario titolo nel concorso del reato di lesioni pluriaggravate.