Spaventoso incidente tra Cesena e Ravenna: un ferito trasportato in elicottero al Bufalini

Incidente dalla dinamica spaventosa questa mattina verso le 7.45 tra Ravenna a Cesena sulla via Dismano, tra Casemurate e lo svincolo per Mensa Matellica. Un impatto violentissimo tra una Golf e una Fiat Punto poteva avere conseguenze tragiche, mentre il bilancio finale è di un ferito di media gravità trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento dalla Polizia Municipale di Ravenna, si è verificato uno scontro tra una Golf con due persone a bordo (praticamente illese) e una Fiat Punto (guidata da un uomo) sbalzata fuori dalla carreggiata dopo un cappottamento. Il ferito è rimasto sempre cosciente a bordo della Punto, ma è stato necessario aprire il tetto dell’auto per estrarlo e metterlo in sicurezza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cervia che hanno estratto il ferito, l’elimedica da Ravenna e le ambulanze del 118 da Cesena.