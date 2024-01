Sparito in Romagna e ritrovato 10 anni dopo in Grecia. Dopo il finto suicidio, Guerra patteggia 500 euro per il mancato mantenimento

In tribunale a Ravenna lui non c’era. E’ rimasto forse in Grecia, a Patrasso, dove si è stabilito dal luglio del 2013, quando svanì nel nulla abbandonando moglie e figlie e lasciando dietro di sé tre lettere nelle quali faceva intendere la decisione di farla finita. E’ vivo e vegeto Adamo Guerra, ormai tutti lo sanno, specialmente l’ex moglie, Raffaella Borghi che ha reso noto la singolare storia rivolgendosi a “Chi l’ha visto”. Lei sì, era presente ieri in aula per ascoltare la sentenza con la quale il giudice Antonella Guidomei ha messo agli atti il patteggiamento del 55enne lughese a 40 giorni e 100 euro di ammenda, convertiti in una pena pecuniaria di 500 euro. Si chiude così il processo che lo vedeva imputato con l’accusa di avere violato gli obblighi di mantenimento. Per via del rito scelto dal difensore dell’uomo, l’avvocato Carlotta Benini, la famiglia non si è potuta costituire parte civile.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola