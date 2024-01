Soffocata da un boccone, ragazzina muore in ospedale a Ravenna

Una ragazzina frequentante una scuola media di Ravenna è morta ieri in ospedale per i postumi di un soffocamento.

La giovane, affetta da una grave disabilità che non la rendeva autosufficiente, si era sentita male nei giorni scorsi, mentre stava pranzando, dopo aver ingerito qualcosa che le aveva ostruito la gola. Purtroppo le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime al personale medico del 118 che era giunto sul posto.

Subito dopo era stato necessario il ricovero al Santa Maria delle Croci, ma il quadro clinico non è più migliorato. Ieri, purtroppo, il triste epilogo con il decesso in ospedale a Ravenna dove era ricoverata da giorni in rianimazione. La triste notizia della scomparsa della giovane, che in passato aveva frequentato la scuola elementare Garibaldi di Ravenna, si è subito diffusa in città dove per lei nei giorni scorsi si erano tenute anche veglie di preghiera. Nonostante la giovane età era rimasta nel cuore di compagni, educatori e insegnanti profondamente colpiti ieri dalla drammatica notizia.