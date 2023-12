“Sì all’eolico e al fotovoltaico offshore in Romagna”: Ravenna lancia la petizione on line

Il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, con il sostegno della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e delle associazioni economiche e sindacali del territorio, ha promosso la petizione Sì all’eolico e al fotovoltaico offshore in Romagna, a supporto della produzione di energia rinnovabile con impianti eolici e fotovoltaici offshore al largo dalle coste nell’alto Adriatico.

Le richieste

La petizione è rivolta al Governo e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin e intende: sostenere la produzione di energia da impianti eolici e fotovoltaici offshore nell’alto Adriatico al largo dalle coste, riducendo al minimo gli impatti paesaggistici e tutelando e promuovendo il turismo. Inoltre con questa raccolta firme si vuole esprimere il pieno sostegno all’hub energetico Agnes come progettualità strategica per il territorio e per il Paese e, nel rispetto di tutte le norme di settore, sbloccare la burocrazia velocizzando al massimo l’iter di approvazione, garantendo al contempo sicurezza e qualità del lavoro. Infine, i promotori chiedono di garantire alle imprese di pesca e acquacoltura del territorio della Romagna la possibilità di continuare a svolgere le proprie attività anche all’interno delle aree dedicate all’impianto, definendo protocolli specifici tra le parti interessate e adeguate compensazioni. Chiunque può sostenere la petizione sottoscrivendola sulla piattaforma Change.org al link https://chng.it/QMvTNcPzkY