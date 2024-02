Scontro tra una Jaguar e altre due auto alle porte di Ravenna. Traffico in tilt

Scontro tra una Jaguar, una Peugeot e una Renault nella mattinata di venerdì 9 febbraio 2024 sulla Reale, in prossimità di via Canala, alla fine del tratto dell’Adriatica a quattro corsie in direzione di Ferrara. Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente (sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polstrada di Faenza mentre per la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia locale) non hanno riportato lesioni gravi, ma le ripercussioni - data l’ora e la vicinanza con lo svincolo autostradale - sono state pesanti per la circolazione, gestita a senso unico alternato. Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente della Jaguar, che procedeva verso nord, abbia frenato, ma a causa del fondo viscido non è riuscito a evitare l’impatto che le altre due vetture, finendo poi fuori strada.