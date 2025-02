Sciopero metalmeccanici, coinvolto il porto di Ravenna

RAVENNA. Proseguono gli scioperi territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per ottenere la riapertura delle trattative del tavolo per il rinnovo del contratto collettivo di settore. «Il successo delle mobilitazioni dei giorni scorsi», scrivono i sindacati, «dà ancora maggiore forze nel proseguire nelle rivendicazioni articolate azienda per azienda. Nella mattina di oggi si sono svolti diversi scioperi nel distretto produttivo dell’area portuale di Ravenna che hanno coinvolto - dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 - realtà importanti come Matelsider, Setramar e Mariport. Lavoratrici e lavoratori hanno anche dato vita a un presidio di fronte all’azienda Metalsider, in via Piomboni, dalle 10 alle 12. Un’ulteriore tornata di scioperi è in programma giovedì 27 febbraio con presidio, dalle 10 alle 12, di fronte alla sede della Iemca a Faenza».