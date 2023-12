Scaricano un estintore contro i carabinieri per scappare con l’auto rubata. Catturati a Rìolo Terme: avevano arnesi da scasso e targhe oggetto di furto

I carabinieri di Ravenna sono stati impegnati su tutta la provincia in una vasta opera di prevenzione dei furti nel territorio. A Riolo Terme, i militari della stazione, hanno inseguito una Mazda poi risultata rubata, con a bordo quattro individui che, alla vista della pattuglia si davano alla fuga. Nel tentativo di fuggire hanno anche spruzzati dal loro intento, spruzzavano la schiuma di un estintore verso la gazzella. La Mazda è poi uscita di strada e i carabinieri sono riusciti a fermare uno degli occupanti. Si tratta di un 41enne moldavo che è stato arrestato. Nell’auto c’erano duemila euro in banconote. A Cervia, sempre durante la notte, l’Arma ha invece intercettato e inseguito una Cinquecento che risultava rubata. Raggiunta l’auto, hanno visto che gli li occupanti a quel punto hanno tentato di guadagnare la fuga correndo a piedi. Sono stati raggiunti dai militari e hanno tentato la fuga. I carabinieri sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante per fermarli. Dalla successiva perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti atti allo scasso e alcune targhe di autovetture risultate oggetto di furto. I due uomini, di origine montenegrina, di 54 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati denunciati. I carabinieri della stazione di Lido Adriano, sono riusciti a identificare la responsabile di un furto di un bracciale in oro, perpetrato con la “tecnica dell’abbraccio” nei confronti di un’anziana di Porto Fuori. Denunciata una donna romena di 33 anni.