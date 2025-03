Sbaraglia: “Una giornata storica per Ravenna grazie ai reali d’Inghilterra e al Presidente Mattarella”

“Ci prepariamo ad accogliere nella nostra città Re Carlo III e la Regina in una giornata che segnerà per sempre le cronache e i ricordi dei ravennati e le ravennati”.

Così il sindaco facente funzioni di Ravenna Fabio Sbaraglia commenta la storica giornata del 10 aprile, quando sono attesi i reali d’Inghilterra e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Apprezziamo molto il fatto - continua Sbaraglia - che il programma della visita del Re e della Regina tocchi e colga tre aspetti identitari del profilo culturale di Ravenna attraverso cui la nostra città parla e si confronta con il mondo: il mosaico, la presenza dantesca e il segno di Lord Byron. Ci riempie di gioia e orgoglio sapere che saranno accompagnati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci onorerà nuovamente della sua presenza a Ravenna. Sarà per tutta la città un grandissimo onore celebrare l’80° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazi-fascista insieme ai Reali e al Presidente, ricordando quei valori di libertà, pace e uguaglianza che sono alla base della nostra democrazia. Per commemorare questo momento così significativo per la nostra città in Municipio saranno coinvolti anche la Giunta e il Consiglio comunale.

Questa giornata rappresenta un’occasione importante non solo per rilanciare il legame tra la nostra terra e il Regno Unito ma anche un momento di celebrazione di una gloriosa pagina di storia che ha visto Ravenna insignita della Medaglia d’oro al valor militare in considerazione del fondamentale contributo apportato dalla nostra popolazione, insieme alle forze partigiane e alle truppe alleate, alla liberazione della città”.