Sbanda e si schianta contro un albero: morto sul colpo a Conselice

Tragico schianto oggi poco dopo l’ora di pranzo a Conselice. Per cause in corso di accertamento (tra le ipotesi c’è anche un malore improvviso) un uomo classe 1938 ha perso il controllo di una Peugeot 107, ha sbandato verso sinistra e si è schiantato contro un albero lungo il ciglio della strada. L’impatto contro il tronco della pianta è stato terribile tanto che l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto in via delle Vacche: l’anziano viaggiava da via Puntiroli verso Sant’Agata. Dopo l’incidente la famiglia dell’uomo ha raggiunto il luogo della tragedia riunendosi in preghiera. Sul posto oltre agli agenti della polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco di Lugo.