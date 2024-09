Due bufale dell’artista Davide Rivalta non torneranno probabilmente a “pascolare” di fronte a Sant’Apollinare in Classe, uno dei monumenti patrimonio Unesco di Ravenna. Come invece da auspicio del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che nella giornata di martedì ha presentato un’interrogazitone in merito in Consiglio comunale all’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia.

