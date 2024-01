Sanità Emilia-Romagna, quasi il 2% degli infortuni degli operatori sanitari dipende da aggressioni fisiche, in aumento quelle verbali

BOLOGNA. In Emilia-Romagna sono “stabili” i dati che riguardano le aggressioni fisiche agli operatori sanitari. Ma sono “in aumento” quelle verbali, soprattutto a danno di chi lavora nei Pronto soccorso. A spiegarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, rispondendo oggi in Assemblea legislativa a un’interrogazione della consigliera della lista Bonaccini, Stefania Bondavalli. «Gli infortuni registrati derivanti da aggressioni fisiche rappresentano l’1,8% di quelli totali registrati (in pratica uno ogni 56) - spiega Donini - mentre sono in aumento le aggressioni verbali, soprattutto per gli operatori delle strutture di emergenza-urgenza. Sono in corso di svolgimento i contatti con le singole Prefetture per la redazione di protocolli d’intervento e sorveglianza con le Forze dell’ordine, mentre sono stati già posti in essere sistemi di videosorveglianza e metodiche operative per evitare di far operare in solitudine gli operatori sanitari». In più, aggiunge l’assessore, «oltre ai canali di segnalazione tradizionali, è in via di adozione un sistema di segnalazione informatizzato per rendere sempre più immediate le segnalazioni di aggressioni verbali o fisiche». Bondavalli dal canto suo, che ricorda come questi episodi non siano «purtroppo fenomeni isolati», si dice soddisfatta in particolare per l’adozione di un sistema informatizzato, perché «costituirà un indubbio passo avanti nel monitoraggio della situazione». La consigliera ci tiene comunque a sollecitare «lo stanziamento dei fondi necessari da parte del Governo per mettere in atto tutte le azioni necessarie a tutelare la sicurezza e il lavoro del personale sanitario».