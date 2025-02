“Salvate i pini di Lido di Savio”: presidio a Ravenna davanti al tribunale - Gallery

Presidio questa mattina in viale Randi, davanti al tribunale di Ravenna, dei cittadini firmatari della petizione e del ricorso per salvare i pini di Lido di Savio, destinati all’abbattimento nell’ambito del progetto del parco marittimo. Si tratta di una cinquantina di alberi per i quali questa mattina è stato presentato reclamo in tribunale dopo il ricorso perso dai cittadini in prima istanza. “Siamo qui oggi perché abbiamo deciso di impugnare la sentenza del tribunale che oltre a non accettare il nostro ricorso ci condanna anche a pagare le spese processuali sostenute dal Comune”, ha detto una delle promotrici.