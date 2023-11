Saluto romano e appello fascista, un faentino e un forlivese a giudizio per l’omaggio a Muti

Braccio destro alzato e mano aperta in bella vista, mentre tra gli astanti prendeva il via l’appello fascista. Due rituali avvenuti in pubblico durante la commemorazione del gerarca Ettore Muti il 23 agosto del 2020, di cui ora dovranno rispondere in tribunale il presidente regionale dell’associazione Arditi d’Italia, Mirco Santarelli, faentino di 51 anni, e Domenico Morosini, forlivese oggi 83enne. Tra i nostalgici radunatisi quel giorno al cimitero di Ravenna per l’annuale celebrazione sono gli unici, per ora, che dovranno affrontare un processo.

Erano stati indagati con altri 29 partecipanti, provenienti dalle frange di Forza Nuova e Anai, per via di quei simboli del regime riconducibili secondo il diffuso sentire all’incitamento a odio razziale, violenza e discriminazioni di varia natura. Nei loro confronti si sono concluse le indagini preliminari, e diversamente rispetto agli altri simpatizzanti per i quali è stata chiesta l’archiviazione, il procuratore capo Daniele Barberini ha disposto il decreto di citazione a giudizio. Compariranno a gennaio davanti al giudice monocratico per l’udienza predibattimentale.

Le accuse

Il capo d’accusa tira in ballo la legge Mancino, la 205 del 1993, che prende il nome dell’allora ministro dell’Interno e punisce atteggiamenti legati a concetti come neofascismo, violenza e discriminazione per motivi di razza, di religione o di etnia, e in particolare l’utilizzo di simbologie che rimandano al Ventennio.

A sollecitare le indagini sulla manifestazione di ormai tre anni fa fu Carlo Boldrini, presidente della Consulta provinciale Antifascista di Ravenna e figlio del partigiano Bulow, al secolo Arrigo Boldrini, che tramite l’avvocato Andrea Maestri inviò un esposto alla Procura, lamentando la violazione dell’articolo 2 della legge Mancino. Ebbene, tra i circa 50 partecipanti giunti di fronte al Monumento al Marinaio, perlopiù aderenti alla “Rete per un blocco nazionale” (nata dalla scissione tra Fn e Anai), la Digos identificò 31 nostalgici giunti da vari comuni e frazioni della provincia, ma anche da altre zone della Romagna e pure oltre regione. Fra loro, appunto, Santarelli e Morosini.

Il primo diede il via al rituale della “chiamata del presente” pronunciando per tre volte la frase “Camerata Ettore Muti”, ricevendo la risposta corale, “presente”. Il secondo, invece, fu immortalato dalle telecamere sfoggiare il saluto romano. Difesi rispettivamente dagli avvocati Francesco Minutillo ed Emanuele Solari, dovranno comparire davanti al giudice il prossimo gennaio.

Le archiviazioni

Per tutti gli altri, invece, la vicenda si è chiusa con l’archiviazione, come chiesto dalla Procura; seppure verosimile che avessero preso parte al “coro” - questo il ragionamento del pm - la presunzione non può fornire quella certezza necessaria sulla quale fondare l’accusa e un eventuale processo.