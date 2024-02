Russi. Maltrattamenti e minacce di morte: arrestato

RUSSI. I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia continuati un uomo di origini straniere, abitante a Russi. I militari hanno rintracciato e notificato all’uomo la misura di aggravamento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Ravenna, dopo che la moglie nella denuncia già presentata ai Carabinieri, aveva raccontato di essere vittima, da anni, di soprusi, offese, minacce, lesioni e maltrattamenti continui commessi dal coniuge allora convivente, anche in presenza dei figli minori della coppia.

Per tali fatti documentati e riferiti alla Procura della Repubblica di Ravenna, lo stesso era stato, in un primo tempo, destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, e successivamente a causa della reiterazione dei reati all’obbligo di dimora a suo carico. Ciononostante, l’arrestato con atteggiamento di sfida e noncurante delle misure restrittive già emesse a suo carico, ha proseguito con condotte antigiuridiche, questa volta consistite in numerosi sms di pesanti minacce, anche di morte, e-mail e telefonate nei confronti della vittima e che sono state dettagliatamente documentate e relazionate dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Ravenna, che, a sua volta, ha fatto emettere la nuova e più grave misura cautelare che i Carabinieri hanno eseguito, associando l’uomo alla Casa Circondariale di Ravenna.