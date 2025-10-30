Russi, festa cancellata a Pezzolo, parla la sindaca: “Ho tentato di mediare, così ci perde il paese”

RUSSI - Un braccio di ferro tra la parrocchia amministrata da don Luca Ravaglia e il circolo Anspi di Pezzolo, che storicamente organizza la sagra nella quarta domenica di ottobre, saltata quest’anno tra le polemiche per la prima volta dopo decenni. Dietro la cancellazione dell’evento vi sono motivi di sicurezza legati a locali «non a norma», ha dichiarato il sacerdote, ma i dissapori tra le due parti - nella frazione di Russi non è un mistero - sarebbero di lunga data. E, se non si troverà una quadra attraverso il dialogo, rischiano di ricadere anche sul futuro del circolo stesso, dal momento che gli spazi, di proprietà della parrocchia, sono concessi in comodato alla realtà che organizza la festa, identitaria per tutta la comunità. E il contratto, prima o poi, arriverà alla data di scadenza. Insomma, la mancata organizzazione della sagra sarebbe solo la punta dell’iceberg di frizioni più vaste.

Sul caso che agita il paese interviene anche la sindaca di Russi Valentina Palli, che tiene a premettere come la questione coinvolga due soggetti privati. Insomma, l’ente pubblico può fare ben poco, anche - e soprattutto - per ragioni di competenza sulla materia. «Ho un eccellente rapporto con gli organizzatori della festa - dice la prima cittadina - e ogni volta che è stato possibile ho cercato di fare da ponte mediando fra le differenti visioni. Sono anche stata chiamata dal circolo, che mi ha rappresentato le criticità legate alla sicurezza e che ho incontrato, ma, oltre a tentare di favorire il dialogo, non sono nella posizione per imporre nulla a nessuno su questa partita».

Di certo, resta l’amaro in bocca per una situazione che ormai è deflagrata in un conflitto aperto tra la parrocchia e una fetta importante della frazione: «Sono dispiaciuta - commenta la sindaca - che non si sia trovato un punto di contatto che consentisse di non rompere la comunità. La mancanza della festa parrocchiale, in un territorio come quello di Pezzolo, è una perdita molto sentita da tutti. Esprimo la piena solidarietà alla comunità, che ho incontrato in più occasioni».