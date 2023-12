Romagna, distretti economici in crescita per ortofrutta e abbigliamento

Nei primi sei mesi del 2023 il comparto delle macchine agricole di Reggio Emilia e Modena ha fatto segnare un forte crescita (+52,4%), così come la food machinery di Parma (+26,4%), le macchine per l’imballaggio (+24,8%) e i ciclomotori di Bologna (+17,9%), l’ortofrutta in Romagna (+17%), l’alimentare di Parma (+16,4%), i salumi di Parma (+15,4%), le macchine per il legno di Rimini (+14,4%), le macchine utensili di Piacenza (+10,2%), la meccatronica di Reggio Emilia (+9,2%), i salumi del Modenese (+7,4%) e l’abbigliamento di Rimini (+4,9%).

E' quanto emerge dal quindicesimo Rapporto annuale economia e finanza curata dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, che mette in risalto anche come in regione siano attivi alcuni tra i distretti d’eccellenza a livello italiano e la capacità delle imprese regionali di attrarre talenti dal resto d’Italia. Una fotografia della situazione che, seppur nel contesto macroeconomico incerto, mostra come distretti industriali, rapporti di filiera e propensione all’export si confermino punti di forza strategici e resilienti del sistema economico e produttivo dell’Emilia-Romagna.

“La forza dell’Emilia-Romagna è nella sua vocazione manifatturiera, nei distretti e nei rapporti di filiera, dove la sinergia tra grandi e piccole imprese e l’accorciamento delle catene di fornitura generano alta qualità e grande capacità competitiva, con un approccio attento agli obiettivi Esg. Non è un caso che nei distretti regionali si contino ben 159 imprese “champion” ovvero che si sono contraddistinte negli ultimi anni in termini di crescita, redditività, solidità patrimoniale e livelli occupazionali, il numero più alto dopo Lombardia e Veneto - sottolinea Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo -. In un contesto geopolitico di incertezza, export, innovazione e sostenibilità si confermano pilastri per la crescita delle nostre aziende”.