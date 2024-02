Ritrovati proiettili di mortaio a Casal Borsetti, bonifica in corso

RAVENNA - In seguito al ritrovamento di oltre un centinaio di ordigni bellici – proiettili di mortaio – sono attualmente in corso a Casal Borsetti, nei pressi del camping Adria, le relative operazioni di bonifica da parte degli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Folgore.

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica, Prefettura e Comune hanno di concerto deciso la chiusura del tratto di strada interessato dalle operazioni - via Spallazzi da Via delle Orchidee fino a Via della Cooperazione (ingresso poligono militare) - fino al termine delle operazioni, che si dovrebbero concludere nella giornata di domani, sabato 24 febbraio, salvo imprevisti determinati dal maltempo. La Prefettura ha disposto inoltre la sorveglianza della zona da parte delle forze dell’ordine fino al termine delle operazioni.