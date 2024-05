Rissa a coltellate a Marina di Ravenna, sette giovani finiscono a processo

Nella rissa, botte da orbi e pure un coltello, per una nottata, quella del 2 agosto 2020 a Marina di Ravenna, che poteva finire nel dramma. Già, perché nel parapiglia uno dei partecipanti ne è uscito con un fendente all’addome che avrebbe potuto costargli caro. In sette sono finiti a processo, oltre a un minore, per il quale ha proceduto il tribunale per i Minorenni. Tutti gli altri sono comparsi ieri davanti al giudice Cecilia Calandra per l’udienza predibattimentale, accusati di rissa e difesi dagli avvocati Samuele De Luca, Massimo Terracina, Tanja Fonzari, Aldo Elia, Carmelina Arcuri e Monica Miserocchi. Tra loro anche la stessa vittima della coltellata, indicata nel capo d’accusa sia come imputato che come parte offesa. Hanno preso strade diverse: in quattro hanno deciso di accettare la messa alla prova, scontando così la pena con i servizi socialmente utili. Uno ha patteggiato, mentre i restanti due si difenderanno nel merito delle accuse andando a dibattimento.

