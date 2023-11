Rilasciati i due profughi della Ocean Viking, presunti scafisti. «Non stanno con i trafficanti di vite»

Volevano entrambi migrare, e pur di farlo si sono prestati a guidare il barcone partito dalla Libia. Uno, a fronte di uno sconto notevole sul costo imposto a tutti i profughi dai trafficanti di uomini, l’altro perché minacciato di morte. Perché proprio loro due? Perché - così hanno riferito durante l’interrogatorio - è notorio che chi viene dal Sudan, sia in grado di guidare barche.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Mohammed Kharif Abdalla e Ahmad Ouidaat Allah, i due scafisti di 24 e 39 anni fermati dopo lo sbarco dei migranti salvati dalla Ocean Viking, rifacendosi alle dichiarazioni fatte durante l’interrogatorio. Nei loro confronti il giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti ha deciso di convalidare il fermo, ma di scarcerarli. Mancano, secondo il gip, i requisiti del pericolo di fuga, considerato che non si sono opposti alle operazioni di identificazione della Questura, ma anche di inquinamento delle prove; così come è improbabile che continuino a mantenere contatti illeciti con i trafficanti di uomini.

I due ragazzi, è chiaro, hanno condiviso la stessa sorte vissuta dagli altri profughi. Ad avviso del giudice, dunque, non c’è dubbio «che i due indagati sudanesi non siano affatto aderenti o intranei a congreghe di trafficanti di vite o di cosiddetti scafisti». E lo si vede, rimarca il gip, negli «stessi volti sorridenti» dei due indagati, immortalati nelle foto a bordo, che «non paiono altro che espressivi della medesima esultanza» dei compagni di viaggio alla vista della nave umanitaria. Sono stati insomma «un mero braccio (non certo la mente), più o meno consapevole, degli organizzatori delle tratte di migranti». Se non si fossero prestati, continua il ragionamento del gip, lo avrebbe fatto qualcun altro, e le conseguenze sarebbero state le stesse, se non peggiori.

Da un lato, quindi, hanno favorito l’immigrazione clandestina degli altri extracomunitari, dall’altro si sono trovati nella condizione di dover fronteggiare il pericolo provocato dai trafficanti. Il tutto pur di emigrare a loro volta. Pur ravvisando a loro carico «la gravità indiziaria», aggravata dall’aver coinvolto più di cinque persone mettendole in pericolo di vita, il giudice lascia “all’eventuale fase del merito”, il compito di inquadrare giuridicamente la questione. Fase che coinvolgerà i rispettivi legali, gli avvocati Carlo Benini, Carlotta Benini e Maria Grazia Russo.

Quanto alle prove che hanno portato alla convalida del fermo, i due stranieri sono stati identificati grazie a due video trovati nel telefonino di un profugo, fra i 37 soccorsi (29 a bordo del natante condotto da loro e altri 18 soccorsi su una diversa imbarcazione). In due diversi momenti sono stati filmati mentre manovravano i motori. Gli altri se ne stavano sotto un telo, rimosso solamente mezz’ora circa prima dell’arrivo della Ocean Viking.