Rigassificatore di Ravenna, modifica al progetto: il mare è troppo freddo, previsto un impianto per riscaldarlo

Snam modifica il progetto per il rigassificatore per dotare la nave Fsru Singapore di un impianto di riscaldamento dell’acqua, che altrimenti in inverno presenterebbe temperature inferiori ai 14°C, non compatibili con i processi previsti. È questa la principale tra le cosiddette “ottimizzazioni” proposte dal colosso dell’energia e attualmente in fase di valutazione ambientale per ottenere l’autorizzazione. L’impianto di riscaldamento da installare sulla Singapore avrà una potenza termica pari a 55 Mw, sarà alimentato a gas naturale e utilizzerà solo una parte dell’acqua di mare dal sistema di rigassificazione, in media 1800 metri cubi all’ora su una portata complessiva di circa 12mila. I passaggi descritti da Snam nella relazione illustrativa allegata all’istanza consentiranno di aumentare a 14°C la temperatura dell’acqua marina immessa nel sistema di rigassificazione: «L’acqua così riscaldata - si legge - passerà regolarmente negli scambiatori per la vaporizzazione del gas naturale liquefatto e sarà scaricata in mare sempre con un differenziale massimo di 7°C, uscendo comunque ad una temperatura inferiore a quella di ingresso». Il sistema sarà utilizzato solo nei mesi più freddi, da ottobre ad aprile.

