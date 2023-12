Rider centrato in pieno mentre consegna le pizze a Ravenna. Grave 23enne portato d’urgenza al Bufalini

Stava facendo una consegna di pizze e bevande quando è stato centrato in pieno da una Fiat Punto. Il rider di 23 anni in sella a uno scooter ha subito un urto molto violento ed è stato sbalzato a terra. Il bauletto con le pizze e le bottiglie di vetro è volato a qualche metro di distanza, lasciando molti frantumi a terra. Sul posto sono subito accorsi i soccorritori del 118 con il medico che hanno deciso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 18 in prossimità dell’incrocio con via Maggiore a Ravenna. Lo scooter che viaggiava in direzione centro è stato colpito dalla Punto che si immetteva da via Rasponi. Il traffico, in quel momento particolarmente intenso, a tratti è rimasto bloccato.