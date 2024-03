Ravennate denunciato perché prende a calci il portone del duomo di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA. Per motivi che non si conoscono ha sferrato alcuni calci al portone d’ingresso del duomo in piazza Prampolini, danneggiandone la parte inferiore. Per questo un 34enne residente in provincia di Ravenna è stato denunciato con l’accusa di danneggiamento dai Carabinieri di Reggio Emilia. E’ successo nel pomeriggio di sabato. Il sagrestano, intento a riassettare gli ambienti della cattedrale ha sentito dei forti rumori provenire dall’esterno. A provocarli un uomo che, con il volto coperto dal cappuccio della giacca sferrava calci al portone fino a sfondarne il legno. Il custode della chiesa ha quindi allertato i Carabinieri che in poco tempo hanno localizzato il 34enne in piazza Roversi, intento a bere una birra sulle scale della chiesa del Cristo. Il giovane è stato denunciato, “incastrato” dai filmati del sistema di videosorveglianza della chiesa madre.