Ravenna, vuole vietare la caccia nei suoi terreni per motivi etici. Ma per il Tar boccia il ricorso degli animalisti: «è di interesse pubblico»

Per lei era prima di tutto una questione di principio: nei suoi fondi agricoli, compresi nella mappatura regionale delle aree venatorie in provincia di Ravenna, si doveva smettere di sparare. A sostenere la proprietaria dei terreni sparsi sulle colline del Ravennate tra Riolo Terme e Casola Valsenio, c’erano anche le associazioni animaliste Lega nazionale per la Difesa del Cane e Animal liberation Antivivisezione Diritti degli Animali Onlus, che però si sono viste bocciare dal Tar il ricorso che avevano presentato rivendicando il diritto della donna «all’obiezione di coscienza, essendo l’attività venatoria in contrasto con le sue radicate convinzioni etiche e morali». Insomma, una Antigone degli animali che ha voluto contrapporre le leggi non scritte della morale alle norme messe nero su bianco nei codici: l’esito, almeno in tribunale, è una sconfitta per lei e una vittoria per la Regione, ma la sentenza mette in luce uno dei tanti cortocircuiti esistenti tra le fonti del diritto europee e quelle nazionali.

