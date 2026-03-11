Ravenna, viola il divieto di dimora: 20enne arrestato

Continuano per la Polizia di Stato di Ravenna le attività di contrasto al degrado e allo spaccio di stupefacenti nella zona dei giardini Speyer con il coordinamento della Procura di Ravenna. Nell’ambito dei controlli effettuati sono state identificate una trentina di persone e nella mattinata di ieri è stato tratto in arresto un marocchino, 20enne, già indagato nell’operazione “Smoke Corner”, responsabile di violazioni del divieto di dimora imposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna.

Infatti il giovane, nei giorni scorsi, era stato identificato in città ed in una frazione litoranea da personale della Squadra Mobile e della Polizia Locale e, di conseguenza, era scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica che ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Tribunale l’aggravamento della misura cautelare. L’indagato è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.