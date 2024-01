Ravenna. Vigili del fuoco: oltre 13mila interventi in un anno, 19 la notte di San Silvestro

I Vigili del Fuoco di Ravenna chiudono un anno record con 13.578 interventi. L’anno 2023 si è rivelato un periodo straordinariamente impegnativo per i Vigili del Fuoco di Ravenna, segnato da una crescita eccezionale negli interventi registrati. La cifra, 13.578 operazioni, rappresenta oltre il doppio rispetto agli anni precedenti, attribuibile principalmente agli eventi calamitosi che hanno colpito la città e la provincia. La drammatica alluvione di maggio e altri eventi naturali avversi hanno richiesto un massiccio impegno da parte dei pompieri, impegnati senza sosta per garantire la sicurezza e l’aiuto alla comunità in momenti di crisi. Tuttavia, nonostante la costante attività a supporto della popolazione, il termine dell’anno ha visto un picco di 19 interventi dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 8 del 1 gennaio, collegati ai festeggiamenti di Capodanno. La causa principale è stata rappresentata dagli incendi dei contenitori dei rifiuti, che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di tutta la provincia. Questa encomiabile performance non solo celebra il lavoro eccezionale svolto dal personale del Comando di Ravenna, ma rappresenta anche un riconoscimento tangibile dell’impegno costante dei Vigili del Fuoco nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.