Ravenna, vietato il ballo al Mercato coperto: pioggia di esposti dagli altri esercenti

Al Mercato coperto non si balla più: è l’esito delle verifiche compiute nei giorni scorsi dalla commissione tecnica di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo convocata con urgenza dal Comune dopo che il dirigente del Suap (lo Sportello unico per le attività produttive e economiche) aveva disposto lo stop alle danze facendo seguito a un accesso agli atti del consigliere comunale Alvaro Ancisi. Nessun divieto per la serata in programma oggi con il cenone di San Silvestro nella forma di pubblico spettacolo, ma non saranno più consentiti i cosiddetti intrattenimenti danzanti, a prescindere dalle capienze. Si scioglie dunque un nodo che, dall’inaugurazione dello spazio dopo il restauro, era sempre rimasto irrisolto, ma non è questa l’unica novità, perché il sopralluogo della commissione e la decisione maturata sarebbero solo l’ultimo capitolo di quella che sembra a tutti gli effetti una battaglia intentata da attività concorrenti nei confronti del Mercato coperto. All’origine delle verifiche vi sarebbero infatti diverse segnalazioni a Polizia locale e Vigili del fuoco da parte di esercenti del centro: quella che ha poi portato a mettere la parola fine ai balli sul soppalco, ad esempio, era stata inoltrata al comando dei pompieri. Non è però l’unico caso recente, perché la pioggia di esposti sarebbe stata particolarmente copiosa e già a inizio dicembre, per la precisione lunedì 4, era stato notificato un provvedimento «di inibizione di un impianto elettroacustico e sospensione di un’attività di pubblico spettacolo autorizzata»: in quel caso i problemi erano derivati dall’impiego di una cassa spia come amplificatore per il vocalist della serata. I controlli effettuati avevano rilevato uno sforamento oltre il volume dei decibel consentiti. Il provvedimento è stato impugnato dalla società M.C. Srl, che il 7 dicembre ne ha chiesto l’annullamento con un ricorso al Tar di Bologna. Nel frattempo l’inibizione è stata sospesa, ma pochi giorni fa l’Amministrazione ha dovuto comunque costituirsi in giudizio dando mandato difensivo ai propri legali. Una causa, questa, per cui la materia del contendere potrebbe quindi essere già cessata, ma occorrerà attendere la sentenza del tribunale amministrativo. Per le serate che prevedevano il ballo, invece, il divieto potrebbe essere definitivo: già i vigili del fuoco avevano rilevato l’assenza di autorizzazioni in questo senso, tuttavia il fatto che fosse consentito organizzare pubblici spettacoli con capienza inferiore alle 200 persone pare abbia generato più di un elemento di confusione. Ora la scelta della commissione intende sgombrare il campo da interpretazioni alternative: al Mercato coperto non si danza.