Ravenna, via Stradone chiusa dal 17 al 21 febbraio per lavori alla rete idrica

Per lavori di pronto intervento di manutenzione straordinaria a causa di una fuga sulla rete idrica, da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio, via Stradone, a Porto Fuori, in corrispondenza del passaggio a livello, sarà chiusa al transito dei veicoli, ad eccezione di cicli, ciclomotori e motocicli con cilindrata inferiore a 149 cc, che potranno transitare sui percorsi ciclo pedonali monodirezionali posti sui due lati della carreggiata.

Nei tratti di via Stradone compresi tra il cantiere e la rotonda Germania e tra il cantiere e la via Classicana, potranno transitare cicli, ciclomotori, motocicli con cilindrata inferiore a 149 cc, veicoli di residenti e diretti alle attività o alle proprietà private. La ditta esecutrice dei lavori predisporrà apposita segnaletica relativamente alle deviazioni della viabilità.