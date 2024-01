Ravenna. Via ai lavori del pontile della darsena, barche e diportisti a un passo dal centro storico

RAVENNA. Il Comune di Ravenna vuol portare le barche in città, a un passo dal centro storico visitato ogni anno da migliaia di turisti per le sue bellezze dell’epoca bizantina, dal Mausoleo di Teodorico alla Basilica di San Vitale. Il sogno è sempre più concreto. Sono infatti partiti i lavori per realizzare un pontile per l’accesso all’acqua e collegamento con il mare in modalità sostenibile. «Il progetto», informa una nota diffusa oggi dal Comune di Ravenna, «prevede la realizzazione di un pontile metallico con passerelle basculanti in funzione delle variazioni idi marea, che possa garantire un punto di accesso all’acqua in mobilità sostenibile, abbattendo le barriere architettoniche, finalizzato a garantire l’uso dell’acqua da parte di tutta la collettività per una sempre maggiore interazione dello spazio portuale con la città. Il nuovo pontile potrà inoltre essere l’occasione per nuove possibilità d’uso anche per una futura eventuale concessione di spazi acquei della Darsena di Città con finalità di interesse pubblico, ricreativo od imprenditoriali in genere. In particolare vi sarà un pontile galleggiante privo di barriere architettoniche, quindi utilizzabile da persone di ogni età ed abilità, compatibilmente con le condizioni di marea che in testa al canale Candiano si possono presentare nel corso dell’anno».

La struttura ha come punto di accesso l’attuale rampa inclinata, posta sulla passerella lungo il canale Candiano, situata davanti all’Almagià, già realizzata dal Comune di Ravenna nel corso di un diverso appalto. L’intera opera sarà realizzata in acciaio zincato per le parti emerse, mentre nelle zone di bagnasciuga sarà previsto un trattamento aggiuntivo di protezione mediante un ciclo di verniciatura per ambiente marino. La pavimentazione, al fine di poter rendere l’opera a livello estetico omogenea e compatibile con il resto dell’attuale contesto urbano della Darsena di Città, sarà costituita di doghe in legno, resistente all’ambiente marino, tali da porsi in continuità con la passerella pedonale, denominata “Passeggiata lungo canale”, della quale si sta realizzando l’ultimo tratto. I lavori si concluderanno a breve entro i primi giorni del mese di marzo.

La distanza fra la città e il mare attraverso il Canale Candiano è di circa 11 chilometri (sei miglia nautiche). Nonostante il ponte mobile posto lungo il percorso periodicamente vengono organizzate manifestazioni per la risalita in città dei diportisti. In genere una volta l’anno. L’intento è di rendere queste iniziative più frequenti per valorizzare una zona della città dove fra l’altro è presente uno degli scafi del Moro di Venezia dell’epoca di Raul Gardini.