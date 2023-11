Ravenna, venerdì 10 novembre una telefonata del servizio Alert System della Protezione Civile

Nei mesi scorsi il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, in particolare utilizzandolo a maggio per trasmettere messaggi di pubblica utilità legati all’emergenza alluvione, ma che può essere impiegato per diffondere qualsiasi comunicazione si ritenga utile far arrivare capillarmente a tutela dell’incolumità della popolazione. Il servizio contatta residenti e aziende presenti negli elenchi pubblici e coloro che si iscrivono autonomamente. Attraverso gli indirizzi è possibile creare liste di utenti collegate alle singole aree territoriali e frazioni del comune di Ravenna, in modo tale da poter mandare messaggi mirati qualora ci siano informazioni da fornire ai cittadini di una specifica area o frazione.

Per questo è molto importante che un gruppo di utenti, dei quali si detiene il recapito cellulare in quanto era stato precedentemente fornito al servizio Istruzione per comunicazioni su eventuali chiusure delle scuole, provveda ad effettuare direttamente l’iscrizione al servizio, fornendo così anche il proprio indirizzo, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna. Venerdì 10 novembre questi utenti riceveranno una telefonata dal servizio Alert System del Comune di Ravenna, nella quale verrà riepilogata loro questa comunicazione e rinnovato l’invito ad iscriversi, che comunque è rivolto in generale a tutta la popolazione.