Ieri sera alla basilica di San Francesco si è celebrata una veglia di preghiera per la pace. Una cerimonia intensa e partecipata, alla presenza dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni per dire no a tutte le guerre, con significativi momenti di silenzio assoluto per invocare il ritorno alla pace. Domenica 31 dicembre si svolgerà invece la Marcia della pace, con partenza alle 15 dal sagrato di Santa Maria Maggiore.