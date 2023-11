Ravenna, “uno stagno melmoso davanti al cimitero”

Parcheggio fangoso al cimitero verso i giorni di maggiore frequenza. Lo segnala in una nota Alvaro Ancisi di “Lista per Ravenna”. “La foto di cui sopra - si legge nella nota - scattata lo scorso lunedì 30 ottobre alle ore 10:45, trasmessa a Lista per Ravenna da un concittadino come segnalazione di un “degrado inaccettabile soprattutto durante le festività dei morti”, rappresenta una specie di stagno melmoso, formato da una pioggia neanche intensa nel piazzale dell’accesso principale al cimitero di Ravenna, di fronte alla Chiesa. Anziché essere totalmente occupato, in questo periodo, come parcheggio auto, esso risulta qui impraticabile, offrendo alla gran folla di visitatori provenienti anche da molte altre città un’immagine di sciatteria e negligenza irrispettose perfino della sacralità monumentale del luogo. Quale membro del Consiglio dell’area territoriale Darsena, della quale questa zona è parte, trasmetto alla sua presidente tale segnalazione, che faccio mia, al fine che, a norma dell’art. 44 del regolamento comunale sul funzionamento dei Consigli Territoriali, dia risposta sulle cause e sui rimedi al suddetto degrado, “dopo aver consultato gli uffici competenti e gli organi dell’Amministrazione comunale”.