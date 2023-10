Ravenna. Una folla per l’addio a Giuseppe Brusi, storico dirigente dell’Olimpia Teodora

Una folla questa mattina ai funerali di Giuseppe Brusi, storico imprenditore e dirigente sportivo ravennate, deceduto il 25 ottobre a 81 anni. L’omelia, nel sagrato della chiesa della Camera Mortuaria di Ravenna, è stata arricchita dall’intervento del giornalista Leo Turrini, grande amico di Giuseppe Brusi. Dietro al feretro molte corone di fiori con varie dediche, tra cui spiccavano: “la tua orchestra” consegnata dai dipendenti che Giuseppe amava chiamare così; “le tue ragazze” da parte delle ex atlete dell’Olimpia Teodora e quelle più istituzionali del Porto Robur Costa 2023, della Fipav e di Alessandra e Carlo Sama, in ricordo degli indimenticabili anni in cui il Gruppo Ferruzzi legò il proprio nome al volley ravennate.