Ravenna, una fiaccolata in ricordo di Edo

La comunità di Ponte Nuovo si è stretta ieri sera attorno alla memoria di Edoardo Poggioli, il 19enne tragicamente scomparso in un incidente in moto lo scorso 13 aprile. Alle 20.30, circa 150 persone si sono radunate a Ponte Nuovo per una fiaccolata silenziosa, organizzata dal comitato cittadino e dagli amici del giovane, in accordo con la famiglia.

Quasi tutti i partecipanti hanno illuminato la notte con candele a led e le luci dei cellulari, creando un’atmosfera intensa e carica di commozione per ricordare l’amico e compaesano scomparso.

Edoardo, conosciuto da tutti come “Edo”, era molto amato nel quartiere. Frequentava l’istituto Morigia-Perdisa e faceva parte del gruppo scout Ravenna 3 alla parrocchia di San Paolo, a Ravenna. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra i compagni di scuola, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano. La fiaccolata è stata un momento di grande raccoglimento, un gesto collettivo per stare vicini alla famiglia Poggioli e per dire, in silenzio ma con forza, che Edoardo non sarà dimenticato. Già il giorno dopo la sua scomparsa gli amici si erano ritrovati con un piccolo corteo spontaneo per portare fiori sul luogo dell’incidente.