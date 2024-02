Ravenna, un cliente del veterinario a giudizio: «Voleva sopprimere il mio cane, un’altra clinica lo salvò»

«Guerra mi disse, “Guarda che il cane non arriva a sera, al massimo a domattina se hai fortuna”. Mi propose di sopprimerlo».

Iron invece non solo è sopravvissuto, ma ha visto molte altre albe dopo quella del 7 agosto 2019, che sembrava essere l’ultima, steso nel giardino della clinica del dottor Mauro Guerra. Il veterinario, che quel pomeriggio propose di fargli la puntura “per non farlo soffrire”, sta affrontando il processo per le sofferenze causate anche ad altri animali, alcuni dei quali meno fortunati di quel pitbull di 4 anni. Li avrebbe soppressi, secondo l’accusa, senza averli prima sedati e senza aver fatto quegli accertamenti clinici necessari per accertare che non ci fosse nessun’altra strada percorribile.

