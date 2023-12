Ravenna, un’altra nave di migranti in arrivo VIDEO

In arrivo un’altra nave di migranti a Ravenna, con la Geo Barents attesa al porto nei prossimi giorni. “Al momento non sappiamo ancora quando arriverà e quanti migranti saranno bordo - ha detto il prefetto Castrese De Rosa ma la nave è stata assegnata al porto di Ravenna dove approderà tra fine 2023 e inizio 2024”. Nel suo incontro con la stampa, il prefetto ha sottolineato “la piaga dei furti in abitazione” che resta uno dei principali problemi di Ravenna. Quest’anno si è assistito a una crescita di circa il 3% per i reati di questo tipo. “Faccio mea culpa - ha detto - nel 2024 uno degli obiettivi sarà intervenire su questa situazione”.