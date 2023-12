Ravenna, un’altra donna trovata morta in casa a Torri di Mezzano: disposta l’autopsia

Una donna di 65 anni è stata ritrovata senza vita questa notte nella sua abitazione di Torri di Mezzano, a dare l’allarme il suo ex compagno. L’uomo - che si era da tempo separato con la 65enne - l’ha ritrovata incosciente e distesa all’inizio della scalinata della sua abitazione. Il personale medico del 118 arrivato sul posto ne ha poi constatato il decesso. Stando a una prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale la donna era deceduta da circa 20 ore. La presenza di alcuni segni sul collo ha spinto la procura a eseguire una autopsia, tuttavia quei segni potrebbero anche essere compatibili con un fisiologico decorso post mortem. Il fascicolo aperto in procura è stato aperto contro ignoti, al momento non ci sono indagati.