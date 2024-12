Ubriaco è andato a sbattere in auto contro un’altra vettura in sosta. E’ avvenuto la notte di natale intorno alle 20 in via Battuzzi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi. L’auto incidentata, una Fiat Punto, è risultata anche senza revisione e non assicurata. Il conducente, ravennate, guidava con un tasso alcolemico risultato positivo con 1,35 g/l al primo soffio e 1,39 al secondo. Per questo è stato denunciato.