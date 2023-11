“Turetta figlio sano di una cultura malata”: è il testo che campeggia nello striscione che domina la marcia contro la violenza di genere di questa mattina a Ravenna. Dai giardini Speyer è partito partirà il corteo lungo le vie del centro con due tappe significative: la prima in via Padre Genocchi, davanti alla casa dove perse la vita Giulia Ballestri per mano del marito Lorenzo Cagnoni e dove sono andate in scena alcune letture.