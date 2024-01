Ravenna, trova il fidanzato alle 4 del mattino in camera della figlia e lo fa arrestare

Inseparabili, nonostante i litigi, nonostante gli episodi di violenza, nonostante le ripetute denunce sporte da mamma e nonna e nonostante i divieti imposti dal tribunale, che avrebbero dovuto mettere fine una volta per tutte alla love story turbolenta tra i due fidanzatini. Invece la scorsa notte si sono nuovamente ritrovati in camera da letto. Lui 20enne, lei ancora minorenne. E quando le cose sono degenerate nell’ennesima lite, il fidanzato è stato arrestato. Il motivo è presto spiegato: si trovava all’interno della casa nella quale, secondo ordinanza del giudice, non avrebbe dovuto più metter piede. Ecco allora che quando le volanti della Questura di Ravenna sono giunte su richiesta della madre della fidanzatina, una ragazza peraltro ancora minorenne, hanno contestato al fidanzato, un 20enne di origine sudamericana, la violazione dell’ordinanza interdittiva emessa a suo tempo dal palazzo di giustizia.

Denunciato dai familiari

A denunciare il giovane ripetutamente erano state la madre e la nonna della ragazzina. Numerosi gli episodi che nel corso dell’ultimo periodo avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La causa era sempre la stessa: le tensioni con lo straniero, residente in una frazione del forese ravennate, ma praticamente divenuto convivente dell’adolescente nonostante le resistenze della madre e della nonna. Tra le accuse messe nero su bianco dalle parenti della giovane, c’erano episodi di minacce, sconfinati in veri e propri exploit violenti indirizzati alle due signore, preoccupate per la salute e per l’incolumità della ragazzina. E così era scattato il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi da loro frequentati.

Il problema si è posto quando tra la minore e il sudamericano è tornata la scintilla. Proprio come accaduto la scorsa notte. A quanto pare la madre della giovane non sapeva della sua presenza, o sperava che la serata passasse in tutta tranquillità. Invece si è vista costretta a fare irruzione nella cameretta della figlia alla bellezza delle 4 di mattina, svegliata dai toni di una discussione accesa. Quando ha trovato lo straniero, ha contattato il 112 portando così all’intervento delle forze dell’ordine. Obbligatorio l’arresto.

In tribunale

Scortato ieri nella tarda mattinata in tribunale, il 20enne, difeso dall’avvocato Patrizia Patuelli (in sostituzione al collega Fabrizio Basile), è comparso davanti al giudice Federica Lipovscek e al vice procuratore onorario Katia Ravaioli. Dopo la convalida dell’arresto è stato rilasciato concedendo i termini a difesa, e disponendo l’obbligo di firma, in attesa del processo.