Ravenna, travolto in bici mentre va al lavoro: morto 41 enne dopo 3 giorni di ricovero

È morto dopo tre giorni di ricovero al “Bufalini” di Cesena, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente avvenuto lunedì, quando un’auto lo ha investito. Kouakou Philippe Bouadi, 41enne originario della Costa d’Avorio, in Italia per lavoro, è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì. Ieri, ottenuta l’autorizzazione dei familiari, i medici del nosocomio cesenate hanno proceduto all’espianto degli organi per la donazione.

